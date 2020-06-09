На Донбассе ВСУ "наказали" боевиков: где было "жарко"

За прошлые сутки, 8 июня, российские боевики устроили 11 обстрелов на Донбассе. один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:
- неподалеку Новотроицкого ударили из 82 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Такие же гранатометы враг применил у Марьинки;
- по защитниках Водяного велся огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- защитников Богдановки обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили:
- вблизи Орехово оккупанты дважды применяли минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
- неподалеку Новолуганского враг два раза вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- по окрестностям Новоалександровки ударили из ручных противотанковых гранатометов;
- у населенных пунктов Хутор Вольный и Майское враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
"Вследствие обстрелов со стороны агрессора один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.
По данным разведки, 8 июня украинские защитники уничтожили трех оккупантов.
Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.
Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:
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