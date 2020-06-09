Українська
$ 26,6
30,15
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе ВСУ "наказали" боевиков: где было "жарко"

9 июня, 07:12

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 8 июня, российские боевики устроили 11 обстрелов на Донбассе. один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

  • неподалеку Новотроицкого ударили из 82 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Такие же гранатометы враг применил у Марьинки;
  • по защитниках Водяного велся огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • защитников Богдановки обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили:

  • вблизи Орехово оккупанты дважды применяли минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
  • неподалеку Новолуганского враг два раза вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • по окрестностям Новоалександровки ударили из ручных противотанковых гранатометов;
  • у населенных пунктов Хутор Вольный и Майское враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Вследствие обстрелов со стороны агрессора один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

В тренде
В Украине произошло новое землетрясение: что известно

По данным разведки, 8 июня украинские защитники уничтожили трех оккупантов.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Реклама

Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС потери боевиков

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 8 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 8 июняУкраина
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантин
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантинУкраина
Заросшие дороги и пустые дома: как выглядит Донецк после шести лет оккупации (фото)
Заросшие дороги и пустые дома: как выглядит Донецк после шести лет оккупации (фото)Донбасс
Письма помощника Суркова
Письма помощника Суркова "слили" в Сеть: озвучена цель проекта "Новороссия"Донбасс
Российский эксперт объяснил, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с Путиным
Российский эксперт объяснил, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с ПутинымПолитика
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитетПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять