На Донбассе ВСУ "наказали" боевиков: где было "жарко"

За прошлые сутки, 8 июня, российские боевики устроили 11 обстрелов на Донбассе. один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

неподалеку Новотроицкого ударили из 82 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Такие же гранатометы враг применил у Марьинки;

по защитниках Водяного велся огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

защитников Богдановки обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили:

вблизи Орехово оккупанты дважды применяли минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

неподалеку Новолуганского враг два раза вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

по окрестностям Новоалександровки ударили из ручных противотанковых гранатометов;

у населенных пунктов Хутор Вольный и Майское враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Вследствие обстрелов со стороны агрессора один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 8 июня украинские защитники уничтожили трех оккупантов.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

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Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете: