На Донбассе ВСУ наказали боевиков за обстрелы: оккупанты понесли потери

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружений, не противоречащих Минским договоренностям

Фото: Getty Images

За прошедшие сутки, 12 июля, боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи Лебединского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

два раза возле Новотроицкого – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

пять раз неподалеку Водяного – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

на окраине Павлополя – из миномета калибра 120 мм;

в районе населенного пункта Березовое – из миномета калибра 120 мм;

вблизи Авдеевки – из крупнокалиберного пулемета;

возле Песок – из миномета калибра 82 мм;

неподалеку Марьинки – из миномета калибра 82 мм;

на окраине Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 9 раз:

вблизи Зайцево – из противотанкового ракетного комплекса;

возле Травневого – из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета;

трижды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 120 и ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Новоалександровки – из миномета калибра 82 мм;

в районе населенного пункта Попасна – из артиллерийской системы калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем;

на окраине Золотого-4 – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Светлодарска – из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения и 1 – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружений, не противоречащих Минским договоренностям.

По данным разведки 12 июля один оккупант был уничтожен и трое ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

возле Широкино – из стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима.

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