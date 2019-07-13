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На Донбассе ВСУ наказали боевиков за обстрелы: оккупанты понесли потери

13 июля, 07:30

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружений, не противоречащих Минским договоренностям

Фото: Getty Images

За прошедшие сутки, 12 июля, боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • дважды вблизи Лебединского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • два раза возле Новотроицкого – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
  • пять раз неподалеку Водяного – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
  • на окраине Павлополя – из миномета калибра 120 мм;
  • в районе населенного пункта Березовое – из миномета калибра 120 мм;
  • вблизи Авдеевки – из крупнокалиберного пулемета;
  • возле Песок – из миномета калибра 82 мм;
  • неподалеку Марьинки – из миномета калибра 82 мм;
  • на окраине Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 9 раз:

  • вблизи Зайцево – из противотанкового ракетного комплекса;
  • возле Травневого – из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета;
  • трижды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 120 и ручных противотанковых гранатометов;
  • вблизи Новоалександровки – из миномета калибра 82 мм;
  • в районе населенного пункта Попасна – из артиллерийской системы калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем;
  • на окраине Золотого-4 – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Светлодарска – из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения и 1 – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружений, не противоречащих Минским договоренностям.

По данным разведки 12 июля один оккупант был уничтожен и трое ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

  • возле Широкино – из стрелкового оружия;
  • вблизи Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима.

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Тег Донбасс, ВСУ, ООС

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