На Донбассе ВСУ наказали боевиков за обстрелы: оккупанты понесли потери
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружений, не противоречащих Минским договоренностям
За прошедшие сутки, 12 июля, боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- дважды вблизи Лебединского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- два раза возле Новотроицкого – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
- пять раз неподалеку Водяного – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
- на окраине Павлополя – из миномета калибра 120 мм;
- в районе населенного пункта Березовое – из миномета калибра 120 мм;
- вблизи Авдеевки – из крупнокалиберного пулемета;
- возле Песок – из миномета калибра 82 мм;
- неподалеку Марьинки – из миномета калибра 82 мм;
- на окраине Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 9 раз:
- вблизи Зайцево – из противотанкового ракетного комплекса;
- возле Травневого – из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета;
- трижды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 120 и ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новоалександровки – из миномета калибра 82 мм;
- в районе населенного пункта Попасна – из артиллерийской системы калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем;
- на окраине Золотого-4 – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Светлодарска – из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета.
В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения и 1 – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружений, не противоречащих Минским договоренностям.
По данным разведки 12 июля один оккупант был уничтожен и трое ранены.
С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:
- возле Широкино – из стрелкового оружия;
- вблизи Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Ранее сообщалось, что на Донбассе ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе ВСУ наказали боевиков за обстрелы: оккупанты понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В "Л/ДНР" боевики увольняются со службы: оккупанты принимают жесткие меры
В разведке рассказали, почему мужчины на оккупированных территориях отказываются подписывать "контракты" на службу
Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался
У погибшего остались двое сыновей 6 и 11 лет