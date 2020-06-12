На Донбассе ВСУ "наказали" врага: боевики понесли большие потери

За прошлые сутки, 11 июня, российские боевики устроили 16 обстрелов на Донбассе. Двое военнослужащих получили ранения, еще один – боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

вблизи Марьинки трижды стреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Новомихайловки два раза ударили из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово враг применил минометы калибра 82 мм;

неподалеку Новотроицкого оккупанты стреляли из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

защитников Чермалыка обстреляли из снайперского оружия;

у Павлополя боевики применили БПЛА для сброса гранатометного выстрела и минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг ударил:

неподалеку Орехово дважды велся огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

защитников Хутора Вольного обстреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Крымского боевики применили вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

у Новоалександровки и Луганского стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один защитник – боевое травмирования", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 11 июня наши воины уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восемь ранили.

Напомним, накануне за сутки боевики устроили 14 обстрелов украинских позиций, двое бойцов ВСУ были ранены.

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Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

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