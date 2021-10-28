На Донбассе ВСУ обстреляли из гранатометов: погиб украинский военный

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины

На Донбассе снова обострение / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 27 октября, со стороны боевиков зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военный погиб.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

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Где стреляли?

Вблизи Гранитного дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского четыре раза вели огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского и Водяного на Приазовье применили ручные противотанковые гранатометы.

В районе Лебединского и Зайцевого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Широкиного из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

Возле Гранитного с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 28 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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