На Донбассе ВСУ обстреляли из гранатометов: погиб украинский военный

За прошлые сутки, 27 октября, со стороны боевиков зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военный погиб.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
Где стреляли?
- Вблизи Гранитного дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- В направлении Луганского четыре раза вели огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
- Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
- В сторону Новолуганского и Водяного на Приазовье применили ручные противотанковые гранатометы.
- В районе Лебединского и Зайцевого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- Недалеко от Широкиного из станковых противотанковых гранатометов.
- Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.
- Возле Гранитного с помощью беспилотного летательного аппарата совершили сброс неизвестных взрывных устройств.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.
На Донбассе погиб украинский военный: названо имя (фото)
По состоянию на 7 часов утра, 28 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы писали:
- По данным разведки, Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.
- На Донбассе боевики безосновательно задерживают на улицах мужчин призывного возраста и отправляют их на военные сборы.