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На Донбассе ВСУ объявили пасхальный режим тишины

Сегодня, 16:09

Новое перемирие объявлено пока в одностороннем порядке, так как боевики не давали гарантий прекращения огня

Фото: Минобороны Украины

Командование украинской армии с сегодняшнего дня в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой. Об этом сообщил спикер штаба Объединенных сил.

"В связи с христианским праздником Воскресения Христова – Пасхой – в районе проведения операции Объединенных сил с 00:00 часов 18 апреля 2019 года в одностороннем порядке введен режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня", – сообщили военные.

В то же время Объединенные силы оставляют за собой право давать адекватный ответ в случае нарушения режима прекращения огня противником.

Отметим, что последний раз о режиме прекращения огня в Минске договорились в начале марта, однако враг регулярно срывает его, совершая обстрелы даже из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Как сообщал штаб Объединенных сил, 17 апреля на Донбассе пророссийские боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, при этом дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли потери.

В то же время начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказывал, что угроза большого наступления российских войск никуда не делась. По его словам, Россия за час может начать полномасштабную войну против Украины.

Смотрите также видео, как бойцы 54-й бригады ударили по позициям боевиков и уничтожили блиндаж. Также были ликвидированы три оккупанта и трое получили ранения. Повреждена также одна единица техники.


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Тег Донбасс, военные, Пасха, ВСУ, режим тишины

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