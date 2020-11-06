На Донбассе ВСУ открыли ответный огонь по боевикам

В результате обстрелов боевиков был ранен один украинский военный

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 5 ноября, они 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Старогнатовки противник провоцировал наших защитников огнем из стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На участках в районе населенного пункта Водяное задокументировано пять нарушений. С временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем.

Кроме того, дважды в течение суток враг применил минометы калибра 82 миллиметра.

"Наглые действия российско-оккупационных войск безнаказанными не остались, адекватным ответным огнем из штатного вооружения защитники Водяного решительно подавили вражескую активность и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

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Также недалеко от населенного пункта Попасная противник провоцировал наших защитников огнем из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, враг задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

"В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", – добавили в штабе.

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Об этом украинские защитники сообщили представителям ОБСЕ.

Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики заминировали территорию возле позиций ВСУ.

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Также напомним, на Донбассе украинский военный получил травму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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