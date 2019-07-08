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На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима: два оккупанта уничтожены

8 июля, 07:41

Из-за вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, двое ранены, еще один – получил травмы

Фото: Сегодня

За прошлые сутки, 7 июля, на Донбассе пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский военнослужащий погиб, двое – получили ранения, еще один – боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружение танков, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, три обстрела из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики устроили вблизи Широкино. У Богдановки ударили из вооружения БМП. Неподалеку Водяного трижды открыли огонь из вооружения танков, противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Еще два обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы на окраине Красногоровки. В районе Пищевики российские наемники ударили из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз. Два раза боевики ударили из минометов калибра 82 мм вблизи Новолуганского, а у Попасной – из миномета калибра 120 мм. Неподалеку Золотого-4 велся огонь из миномета калибра 120 мм. Окраина Майорских попала под огонь из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Южного боевики ударили из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один – боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностями. По данным разведки, 7 июля двух оккупантов уничтожено", – рассказали в ООС. 

Как сообщали новости "Сегодня", 6 июля врага 26 раз нарушил режим прекращения огня, из них противник восемь раз применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, что запрещено Минскими соглашениями. Боевики также открывали огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В итоге боевики нанесли урон ВСУ, но получили жесткую "ответку" и понесли потери.

А тем временем командующий ООС проверил готовность танковых войск. Генерал Александр Сырский отмечал, что сейчас танкисты находятся в специально отведенных для этого местах вне зоны боевых действий, а несколько экипажей несут круглосуточное дежурство. В случае обострения обстановки на фронте они прибудут на подкрепление менее чем за полчаса.


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрел, запрещенное оружие, потери ВСУ, ООС, потери боевиков

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