Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима: три оккупанта уничтожены

12 июля, 07:17

Из-за вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, двое – ранены

Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами
Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами. Фото: Facebook

За прошлые сутки, 11 июля, на Донбассе пророссийские боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Тарамчука велся огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем. У Широкино боевики применили стрелковое оружие. Два обстрела из минометов калибра 120 и 82 мм были зафиксированы неподалеку Новоселовки Второй, еще дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов стреляли на окраине Песков. В районе Пищевиков враг ударил из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Три раза из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты стреляли вблизи Марьинки. У Гнутово были применены гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие, а неподалеку Водяного -  гранатометы различных систем, вооружение БМП и стрелковое оружие. Окраина Чермалыка попала под огонь из артиллерийской системы калибра 122 мм, в районе Лебединского ударили из стрелкового оружия. Вблизи Новомихайловки боевики стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а у Березового – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 7 раз. Вблизи Новолуганского враг применил артиллерийскую систему калибра 122 мм, миномет калибра 120 мм и автоматический гранатомет. Три обстрела из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики устроили у Зайцево. Еще два раза оккупант ударил из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. В районе Светлодарска стреляли из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 11 июля трех оккупантов уничтожено и четверо ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 10 июля на Донбассе боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один военнослужащий погиб, семеро получили ранения и двое – боевые травмы.

А 9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных "Минском" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима: три оккупанта уничтожены". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе боевики обстреляли Бахмутский аграрный союз

Вчера, 22:55

На сельскохозяйственном поле военные увидели две огромные воронки

На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли серьезные потери

Вчера, 07:29

Оккупанты 42 раза за сутки открыли огонь по украинским позициям

В зоне ООС на Донбассе один военный погиб и трое ранены

10 июля, 20:25

На обстрелы наши подразделения дали адекватный ответ

На Донбассе боевики обстреляли грузовик ВСУ из противотанковой ракеты: погиб военнослужащий

10 июля, 18:57

Еще один боец ВСУ получил ранения

В Киеве с пятого этажа выпал народный артист Украины

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

Врачи назвали 12 признаков больных почек

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным - РосСМИ

Стефанчук отреагировал на идею о русском языке для Донбасса

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

В Чернобыльской зоне выросли гигантские цветы (фото)

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Диета по группе крови: охотничья первая

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье

Журналисты сообщили новые подробности гибели Тымчука

Под Днепром обнаружены очаги смертельной инфекции
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь