На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за смерть побратима: четыре оккупанта уничтожены

Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен

Фото: Минобороны Украины

За минувшие сутки, 23 апреля, на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Гнутово, а из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Верхнеторецкого. Гранатометы различных систем и стрелковое оружие были применены у Марьинки, а станковые противотанковые гранатометы – у Богдановки и Чермалыка. Из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики ударили в районе Песков.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганска, а из автоматического стрелкового и снайперского оружия – вблизи Южного.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 23 апреля четырех оккупантов было уничтожено, еще четверо – получили ранения", - рассказали в ООС.

Напомним, 22 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили 14 обстрелов позиций украинских войск, причем дважды – из запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Вражеским огнем один наш боец был убит и еще трое – ранены. В свою очередь, на каждый обстрел противника ВСУ давали адекватный ответ – были уничтожены трое боевиков и ранены еще семеро.

Кроме того, сообщалось, что Россия взяла боевиков под усиленный контроль . На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ. Также мы писали о том, что 21 апреля на Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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