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На Донбассе ВСУ отомстили за смерть побратима: боевики понесли потери

6 июня, 07:19

Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, втрой – ранен

Фото: Facebook ООС
Фото: Facebook ООС.

За прошлые сутки, 5 июня, пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погиб один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

"5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг трижды вел огонь из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Водяного, а в районе Богдановки стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Новотроицкого были применены станковые противотанковые гранатометы, а в районе Пищевика – автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Талаковки российские наемники стреляли из ручных противотанковых гранатометов, а районе Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ обстреляли вблизи Айдара из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Крымского велся огонь из минометов калибра 82 мм. Вблизи Золотого боевики дважды вели огонь из автоматического стрелкового и снайперского оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 05 июня один оккупант были уничтожен, еще четверо – ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 4 июня боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих, еще трое были ранены. 


А 3 июня боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, запрещенное оружие, Крымское, Водяное, ООС, Богдановка

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