На Донбассе ВСУ ответили на обстрелы: боевики понесли потери

За прошедшие сутки потерь среди наших защитников нет

За прошлые сутки, 19 июля, российские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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Как отмечается в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник применил артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, минометы 120-ти и 82-х мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Также вблизи Причепиловки враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-ти мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты активизировались вблизи Водяного. Там враг применил гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие. А неподалеку Старогнатовки и Лебединского захватчики задействовали крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, возле Талаковки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Еще один факт вражеской активности из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксировали в пригороде Авдеевки.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

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"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля российские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Также ранее мы сообщали, что военный медик Николай Илин с позывным "Эстонец", который погиб под огнем гранатометов, спасая раненого товарища, мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн. О погибшем на Донбассе медике рассказал его лучший друг.

Видео: "Украина 24"

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