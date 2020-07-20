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На Донбассе ВСУ ответили на обстрелы: боевики понесли потери

20 июля, 07:33

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За прошедшие сутки потерь среди наших защитников нет

За прошлые сутки, 19 июля, российские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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Как отмечается в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник применил артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, минометы 120-ти и 82-х мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Также вблизи Причепиловки враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 120-ти мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты активизировались вблизи Водяного. Там враг применил гранатометы различных систем, пулеметы и стрелковое оружие. А неподалеку Старогнатовки и Лебединского захватчики задействовали крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, возле Талаковки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Еще один факт вражеской активности из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксировали в пригороде Авдеевки.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

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На Донбассе ВСУ ответили на обстрелы: боевики понесли потери
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"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля российские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Также ранее мы сообщали, что военный медик Николай Илин с позывным "Эстонец", который погиб под огнем гранатометов, спасая раненого товарища, мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн. О погибшем на Донбассе медике рассказал его лучший друг.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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