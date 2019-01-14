На Донбассе ВСУ подбили вражескую технику, у боевиков потери (видео)

Противник попытался совершить вылазку к позициям украинских воинов, но поплатился за это

Украинские военные подбили технику боевиков в районе населенного пункта Калиновое. В результате – враг понес и человеческие потери. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Вчера, 13 января, около 19.00 в районе н.п. Калиновое, силы ООС нанесли урон противнику, пытавшемуся совершить вылазку к передовым позициям украинских войск. После выявления противника, воинами ООС был уничтожен МТ-ЛБ 2-го батальона 6-го отдельного мотострелкового полка 2 АК российско-оккупационных войск", – сообщает Тымчук.

Нардеп отметил, что уже подтверждены потери врага – как минимум один боевик уничтожен и один ранен (реальные потери могут быть большими).

На видео – фиксация подбитого МТ-ЛБ, но уже сегодня утром.

Как сообщалось, 13 января на Донбассе боевики устроили 14 обстрелов и получили жесткий ответ. В результате боевых действий был ранен один украинский военнослужащий. За это ВСУ нанесли серьезный урон врагу – четыре боевика убиты и трое ранены.

А тем временем наблюдатели ОБСЕ заметили, что боевики стягивают под Луганск "Грады", танки и гаубицы. Только возле Хрустального обнаружены 22 реактивные системы залпового огня, а неподалеку от Донецка – танки и пушки.