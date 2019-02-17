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На Донбассе ВСУ понесли потери: один боец погиб, еще один ранен

Сегодня, 07:17

Боевики получили "ответку" от украинской армии. Пять оккупантов уничтожено, четверо – ранены

В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы
В зоне ООС на Донбассе боевики устроили новые обстрелы. Фото: Facebook
На Донбассе ВСУ понесли потери: один боец погиб, еще один ранен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/447/99e/5c644799e2a6c.jpg Донбасс Боевики получили «ответку» от украинской армии. Пять оккупантов уничтожено, четверо – ранены

За минувшие сутки, 16 февраля, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ. В ходе боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"16 февраля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 1 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Авдеевки, а из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Павлополя. Станковык противотанковые гранатометы и стрелковое оружие были применены у Гнутово.

А полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, станковых гранатометов различных систем вел огонь у Крымского.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один защитник Украины получил ранения. Подразделения обороняющихся отвечали на вражеский огонь очередными огневыми средствами. По данным разведки, 16 февраля пять оккупантов уничтожено и четверо ранены", – рассказали в ООС.  

Ранее стало известно, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцами Вооруженных сил Украины была уничтожена пулеметная точка оккупантов. Пулеметная точка была уничтожена прямым попаданием выстрела ракетного комплекса "Корсар".  

Напомним, 15 февраля пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. Подразделения ВСУ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

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Тег Донбасс, ВСУ, потери, обстрелы, погибший, запрещенное оружие, раненый, ООС

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