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На Донбассе ВСУ понесли потери: работали вражеские снайперы

20 февраля, 07:10

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 19 февраля, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксировано активность снайперской пары", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил восемь обстрелов:

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  • неподалеку Марьинки стреляли из станкового противотанкового гранатомета – 12 выстрелов;
  • рядом с Лебединским велся огонь из миномета калибра 82 мм – противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • неподалеку Славного работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия;
  • рядом с Васильевкой боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Широкино стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • дважды в районе Красногоровки велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новотроицкого ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы три обстрелы:

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На Донбассе боевики устроили девять обстрелов: в ход пошло запрещенное оружие
Фото: "Сегодня"
  • дважды в районе Луганского стреляли из 82-мм миномета – враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Орехово ударили из миномета калибра 120 мм – 6 мин.

"Вчера, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Ранее мы писали о том, что 18 февраля стало наиболее жаркимза последнее время на Донбассе.

Во время наступления боевиков на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов, служивший в 72-й ОМБр. Кроме того, четверо военнослужащих бригады "Черных запорожцев" получили ранения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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