На Донбассе ВСУ ракетой уничтожили блиндаж боевиков: появилось видео

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Украинские военные на фронте прицельно ударили по позиции боевиков из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

"Оператор украинского ПТРК на Светлодарской дуге уничтожает вражеский блиндаж", – написал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября Мысягин сообщал о новом успехе украинской армии. На одном из направлений ВСУ избавились от врага, причем без применения оружия – под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций.

Спустя несколько дней он сообщил, что украинские военные вблизи все той же Горловкки жестко наказали боевиков – у врага семь убитых и раненых. Кроме того, по его словам, бойцы 53-й бригады и батальона "Айдар" ликвидировали террориста Эдуарда Иванова по прозвищу "Дюха".

А тем временем на фронте не прекращаются вражеские обстрелы. В штабе Объединенных сил сообщили, что 8 сентября пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ. Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Кроме того, применил вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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