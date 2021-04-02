На Донбассе ВСУ снова понесли потери: где атаковали боевики

Украинская армия продолжает нести потери на Донбассе. Сегодня в результате вражеских обстрелов ранение получил один военнослужащий.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано семь обстрелов со стороны оккупационных войск РФ:
- на Луганском направлении у населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов;
- на Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик боевики ударили из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вследствие враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранение. Защитнику оперативно оказали помощь", – говорится в сообщении.
Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики понесли большие потери за прошлый месяц. Примечательно, что украинские военные изредка стреляли в ответ.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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