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На Донбассе ВСУ снова понесли потери: где атаковали боевики

2 апреля, 14:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Особенно жарко было на Донецком направлении, где враг ударил из запрещенного оружия

Украинская армия продолжает нести потери на Донбассе. Сегодня в результате вражеских обстрелов ранение получил один военнослужащий.

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Об этом сообщает Минобороны Украины.

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано семь обстрелов со стороны оккупационных войск РФ:

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  • на Луганском направлении у населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов;
  • на Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик боевики ударили из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранение. Защитнику оперативно оказали помощь", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики понесли большие потери за прошлый месяц. Примечательно, что украинские военные изредка стреляли в ответ.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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