На Донбассе ВСУ уничтожили вражеских снайперов: стали известны подробности

Украинский сержант вызвал огонь снайперов на себя и позволил уничтожить противника

В районе населенного пункта Торецкое на Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины обнаружили снайперскую группу боевиков и сумели ее уничтожить благодаря смелости сержанта одного из подразделений. Подробности ликвидации противника сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Решение на уничтожение противника принял сержант Валентин Костюк, который своими смелыми и решительными действиями привлек внимание снайперов на себя. Подчиненные Валентина Костюка своевременно обнаружили снайперскую пару, которая вела огонь по их командиру", – говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям подразделения "через мгновение сосредоточенным огнем отделения враг был уничтожен". При этом в ходе операции ни один из военнослужащих подразделения не пострадал.

"За смелые и решительные действия Валентина Костюка представили к государственной награде", – подчеркнули в штабе.

Стоит напомнить, что вражеские снайперы наносят украинским военным наиболее чувствительные потери в период затишья, стараясь уничтожить неосмотрительно высунувшихся из окопов или задержавшихся в амбразурах бойцов.

Напомним, на протяжении суток 18 мая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной: боевики 43 раза обстреливали украинские позиции, в том числе 10 раз – из артиллерии калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 и 82-мм. Украинские войска вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

Также ранее сообщалось о крупных потерях боевиков под Горловкой. Только за неделю они недосчитались 12 человек убитыми и 15 ранеными.

Между тем, мы сообщали о потерях среди бойцов ВСУ, один из которых получил тяжелое ранение из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве. "По состоянию на 9 утра сегодня, среди наших военнослужащих один ранен. Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве, пока подробная информация о событиях выясняется. Состояние здоровья раненого оценивается как тяжелое ", – сказал спикер командования.