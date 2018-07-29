На Донбассе ВСУ уничтожили запрещенные российские мины: появилось видео

Военные саперы уничтожили найденные на Донбассе запрещенные противопехотные мины, которые используют российские военные и местные боевики против украинцев. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Всего было уничтожено 14 противопехотных мин ПМН-2, еще 36 мин было обезврежено на месте, поскольку транспортировке они не подлежали. За процессом подрыва наблюдали представители украинской стороны СЦКК и миссии ОБСЕ в Украине.

Отмечается, что указанные мены запрещены международными конвенциями как антигуманные. Во время ее срабатывания наносится сильное поражение нижних конечностей человека, которое вызывает сильное увечье.

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"Враг установил свои взрывные устройства по всем правилам минировании и тщательно замаскировал это место. Мины установили в лесополосе ромбами по 4 единицы, а пятую ставили перед условной фигурой, чтобы запутать саперов и увеличить риск подрыва", – сообщают военные.

Стоит отметить, что данные боеприпасы не состоят на вооружении ВСУ и попали на территорию Украины из России. Их жертвами становятся не только украинские военные, но и мирные жители. Свежий тому пример – 28 июля трое подростков на кладбище оккупированного Донбасса подорвались на минах боевиков.

Напомним, в апреле, когда на Донбассе была еще АТО, руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский рассказывал, что разминирование Донбасса будет длиться от 10 до 20 лет. Он отметил, что начать его будет возможно только после полного прекращения боевых действий.

В свою очередь Женевский центр гуманитарного разминирования (GICHD) и Стокгольмский институт мира (SIPRI) опубликовали отчет, который говорит о том, что Украина — в лидерах по количеству людей, погибших от мин. Эксперты подтверждают прогнозы, что разминирование может затянуться на 20 лет, а его стоимость обойдется в миллионы долларов.