На Донбассе ВСУ взяли в плен боевика

Во время рейда на Донбассе украинские военные задержали и взяли в плен пророссийского боевика. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

"Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25-го отдельного мотопехотного батальона 54-й отдельной механизированной бригады Объединенных сил взято в плен боевика 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российской-террористических войск", – говорится в сообщении.

На данный момент боевика передали сотрудникам Службы безопасности Украины. Военнослужащие, которые участвовали в рейде, получат награды.

"Потерь среди личного состава подразделения нет", – отметили в ООС.

Напомним, не так давно в Черновицкой области задержали боевика террористической группировки "Восток" так называемой "ДНР". Задержали террориста в одном из населенных пунктов Буковины, куда он приехал к своей гражданской жене.

А в областном центре Волыни сотрудники СБУ задержали 56-летнего члена "ДНР",который из-за отсутствия денег вернулся домой.

Также мы писали, что в Хмельницкой области суд Шепетовки приговорил одного из местных жителей к 10 годам тюрьмы за терроризм и сотрудничество с "ДНР".