На Донбассе ВСУ взяли в плен боевика

5 Мая 2018, 12:59

Задержанного передали представителям СБУ

Фото: пресс-служба ООС
Фото: пресс-служба ООС

Во время рейда на Донбассе украинские военные задержали и взяли в плен пророссийского боевика. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

"Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25-го отдельного мотопехотного батальона 54-й отдельной механизированной бригады Объединенных сил взято в плен боевика 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российской-террористических войск", – говорится в сообщении.

На данный момент боевика передали сотрудникам Службы безопасности Украины. Военнослужащие, которые участвовали в рейде, получат награды.

"Потерь среди личного состава подразделения нет", – отметили в ООС.

Напомним, не так давно в Черновицкой области задержали боевика террористической группировки "Восток" так называемой "ДНР". Задержали террориста в одном из населенных пунктов Буковины, куда он приехал к своей гражданской жене.

А в  областном центре Волыни сотрудники СБУ задержали 56-летнего члена "ДНР",который из-за отсутствия денег вернулся домой.

Также мы писали, что в Хмельницкой области суд Шепетовки приговорил одного из местных жителей к 10 годам тюрьмы за терроризм и сотрудничество с "ДНР". 
Донбасс, задержание, плен, боевик
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе ВСУ взяли в плен боевика". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Соскучился за женой: на Буковине задержан боевик "ДНР"

2 Мая, 13:53

В составе незаконных вооруженных формирований боевик занимался охраной участков на линии разграничения и обустраивал незаконные блокпосты

Одесса

Фото: пресс-центр СБУ

В Одесской области СБУ задержала бывшего боевика "ЛНР"

27 Апреля, 11:07

Экс-боевика подозревают в активном участии в событиях 2 мая 2014 года в Одессе
Загрузка...

Донбасс

Скриншот

В зоне АТО задержали огнеметчика боевиков: опубликовано видео

21 Апреля, 14:36

Боевик был захвачен украинскими воинами на линии соприкосновения

Донбасс

Фото: Twitter

На Донбассе ликвидировали командира боевиков - соцсети

13 Апреля, 10:31

Где именно был уничтожен "командир взвода", пока неизвестно
Загрузка...