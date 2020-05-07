На Донбассе ВСУ жестко ответили на вражеские обстрелы: боевики понесли потери

Оккупанты 8 раз ударили по украинским позициям

За прошлые сутки, 6 мая, российские боевики устроили восемь обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды враг ударил у Авдеевки. Ночью стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вечером – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия

по защитника Павлополя дважды велся огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

на окраине Песков ударили из ручных противотанковых и подствольных гранатометов

неподалеку Тарамчука и Каменки стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

из станковых противотанковых гранатометов враг ударил недалеко от населенного пункта Попасная

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

В тренде Усиление обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.

Ранее стали известны потери боевиков за апрель. Только за предыдущий месяц местные боевики так называемых Л/ДНР, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

Реклама

Также мы рассказывали, что украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама