На Донбассе ВСУ жестко ответили на вражеские обстрелы: боевики понесли потери

За прошлые сутки, 6 мая, российские боевики устроили восемь обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- дважды враг ударил у Авдеевки. Ночью стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вечером – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия
- по защитника Павлополя дважды велся огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
- на окраине Песков ударили из ручных противотанковых и подствольных гранатометов
- неподалеку Тарамчука и Каменки стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:
- из станковых противотанковых гранатометов враг ударил недалеко от населенного пункта Попасная
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.
По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще трех ранили.
Ранее стали известны потери боевиков за апрель. Только за предыдущий месяц местные боевики так называемых Л/ДНР, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.
Также мы рассказывали, что украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк