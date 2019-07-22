На Донбассе выгорело 13 га пшеничного поля

К тушению от ГСЧС привлекалось 7 спасателей и две единицы техники

Фото ГСЧС.

Пожар на пшеничном поле произошел в Донецкой области. В результате выгорело 13 гектаров. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"21 июля в 10:50 вблизи села Первомайское Никольского района на поле (площадью 27 га) возник пожар пшеницы на корню. В 12:10 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 13 га, спасена пшеница на корню на площади 14 га", – сообщили в ведомстве.

К тушению от ГСЧС привлекалось 7 спасателей и две единицы техники.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района Харьковской области женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Как сообщалось, четверо детей погибли на пожаре в Одесской области из-за халатности родителей. Также мы сообщали о мощном пожаре на складе секонд-хенда в Киевской области. Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.

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