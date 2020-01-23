На Донбассе выстрелом в голову ликвидирован 20-летний боевик

Противник не прекращает обстрелы на передовой, за что поплатился новыми потерями

Фото: соцсети

Противник на Донбассе понес потери – в районе Горловки ВСУ подстрелили 20-летнего бойца оккупационных войск. Об этом сообщил в Facebook участник боевых действий Александр Грамарчук с позывным "Гром".

"Коллаборационисты продолжают "скупать билеты на концерт Кобзона" (нести потери). Вслед за одним из (ликвидированных) комбатов знаменитой "пятнашки" (бандформирование боевиков) отправился ефрейтор Фокин Никита, который не любит Украину", – написал "Гром".

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В то же время в пабликах боевиков сообщается, что боец оккупантов был убит силами ООС из стрелкового оружия (предположительно снайперский огонь) рано утром 22 января в районе Горловки. Оккупанты отмечают, что 20-летний боевик получил несовместимое с жизнью ранение в голову.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Донецке был ликвидирован один из главарей т.н. "ДНР" Алексей Кривуля, который ранее был заместителем командира все того же бандформирования "Пятнашка". Оказалось, что он пал от рук своих же.

А тем временем на фронте украинская армия понесла новые потери – от пули снайпера погиб боец ВСУ. Смотрите также в сюжете, что сейчас происходит на передовой:

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