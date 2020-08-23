Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе выстрелы все тяжелее: где боевики атаковали из гранатомета

23 августа, 07:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Враг ни на день не прекращает обстрелы, теперь тишина была нарушена на Донецком направлении

Формально на Донбассе продолжается перемирие, но по факту стрельба не прекращается. Противник продолжает попытки спровоцировать украинских военных на ответный огонь и за прошедшие сутки один раз ударил из гранатомета.

Реклама

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, 22 августа на большинстве участков фронта обстрелов противника не зафиксировано, за исключением одного нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. В частности, один выстрел из ручного противотанкового гранатомета зафиксирован вблизи Марьинки. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 23 августа, на передовой обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не замечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В тренде
Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – заявили в ООС.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в СНБО рассказали, что с начала перемирия, уже почти месяц, на фронте продолжается режим прекращения огня. Недавно президент Владимир Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ. Глава государства отметил, что до сих пор ни одного убитого или раненого бойца благодаря перемирию. Но стоит отметить, что враг еще ни дня не соблюдал режим "тишины" и регулярно провоцирует ВСУ единичными выстрелами. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак объяснил такую ситуацию с перемирием..

Смотрите также видео, как боевики нарушают перемирие на Донбассе, обустраивая свои позиции:

Видео: Facebook/Александр Махов

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс боевики гранатометы ООС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГПолитика
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования МосквыПолитика
В Кремле подтвердили место переговоров в
В Кремле подтвердили место переговоров в "нормандском формате", но не знают датыПолитика
Есть две принципиальные вещи: в
Есть две принципиальные вещи: в "Слуге народа" ответили на новые требования РоссииПолитика
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ
Сутки на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУДонбасс
"Ермак и Козак – это еще интереснее": в ТКГ назвали дату "нормандской встречи"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять