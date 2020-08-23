На Донбассе выстрелы все тяжелее: где боевики атаковали из гранатомета

Враг ни на день не прекращает обстрелы, теперь тишина была нарушена на Донецком направлении

Формально на Донбассе продолжается перемирие, но по факту стрельба не прекращается. Противник продолжает попытки спровоцировать украинских военных на ответный огонь и за прошедшие сутки один раз ударил из гранатомета.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, 22 августа на большинстве участков фронта обстрелов противника не зафиксировано, за исключением одного нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. В частности, один выстрел из ручного противотанкового гранатомета зафиксирован вблизи Марьинки. Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 23 августа, на передовой обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не замечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – заявили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в СНБО рассказали, что с начала перемирия, уже почти месяц, на фронте продолжается режим прекращения огня. Недавно президент Владимир Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ. Глава государства отметил, что до сих пор ни одного убитого или раненого бойца благодаря перемирию. Но стоит отметить, что враг еще ни дня не соблюдал режим "тишины" и регулярно провоцирует ВСУ единичными выстрелами. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак объяснил такую ситуацию с перемирием..

Смотрите также видео, как боевики нарушают перемирие на Донбассе, обустраивая свои позиции:

Видео: Facebook/Александр Махов

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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