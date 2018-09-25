На Донбассе взорвался миномет "Молот": ранены трое военных

Сегодня, 11:19

Все трое раненых доставлены в госпиталь

Фото: prm.ua
Фото: prm.ua

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей ранения получили трое украинских бойцов. Об этом сообщил представитель пресс-центра штаба операции Алексей Тригуб.

"Инцидент произошел в одной из воинских частей в районе проведения ООС. Причины и обстоятельства сейчас выясняет следственная комиссия", – подчеркнул он.

Кроме того, военный добавил, что все трое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 6 июля  на общевойсковом полигоне в Ровенской области погибли три бойца ВСУ и еще девять получили ранения в результате взрыва миномета. 

Позже в Минобороны сообщили причины трагедии и уточнили количество жертв, а  президент Украины Петр Порошенко приказал не использовать минометы на учениях до конца года.

Стоит напомнить, что ранее сайт "Сегодня" собрал наиболее резонансные инциденты, которые произошли с "Молотом" в украинских войсках.

Для справки: украинский миномет М120-15 "Молот" калибра 120 мм был разработан в 2015 году на основе советского 120-мм миномета 2Б11 на киевском "Заводе "Маяк", снискал в украинской армии не лучшую славу – военнослужащие жаловались на некачественные материалы, из которых изготовлено оружие.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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