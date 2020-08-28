На Донбассе взрывом гранаты ранен семилетний ребенок

В Луганской области, на оккупированной территории в селе Кипучем, во дворе частного дома прогремел взрыв гранаты. В результате семилетний ребенок получил тяжелые травмы ноги и оказался в больницу.

Мальчика госпитализировали в медучреждение оккупированного Перевальска. Медики диагностировали у него тяжелые взрывные ранения, сообщается в отчете миссии ОБСЕ.

Наблюдатели выяснили, что происшествие случилось еще 7 августа, после того, как во дворе частного дома прогремел взрыв гранаты.

Представители ОБСЕ пообщались с людьми, которые представились бабушкой и дедушкой мальчика. По их словам, двое их внуков играли во дворе дома их дочери, а взорвался предмет, который ранее подобрал мальчик.

Сосед добавил, что видел раненого ребенка на земле, у него было сильное кровотечение из раны на ноге. В Кипучем наблюдатели также заметили следы крови посреди двора возле дома, где произошел взрыв.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, так как не хотел надевать маску. В ходе поверхностного осмотра у него нашли гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты.

Кроме того, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель.

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