На Донбассе взрывом гранаты ранен семилетний ребенок

В Луганской области, на оккупированной территории в селе Кипучем, во дворе частного дома прогремел взрыв гранаты. В результате семилетний ребенок получил тяжелые травмы ноги и оказался в больницу.
Мальчика госпитализировали в медучреждение оккупированного Перевальска. Медики диагностировали у него тяжелые взрывные ранения, сообщается в отчете миссии ОБСЕ.
Наблюдатели выяснили, что происшествие случилось еще 7 августа, после того, как во дворе частного дома прогремел взрыв гранаты.
Представители ОБСЕ пообщались с людьми, которые представились бабушкой и дедушкой мальчика. По их словам, двое их внуков играли во дворе дома их дочери, а взорвался предмет, который ранее подобрал мальчик.
Сосед добавил, что видел раненого ребенка на земле, у него было сильное кровотечение из раны на ноге. В Кипучем наблюдатели также заметили следы крови посреди двора возле дома, где произошел взрыв.
Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, так как не хотел надевать маску. В ходе поверхностного осмотра у него нашли гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты.
Кроме того, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель.
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