На Донбассе за день были ранены двое бойцов ВСУ

С начала дня оккупанты устроили шесть обстрелов украинских позиций

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 1 мая оккупанты устроили шесть обстрелов позиций украинских войск. В результате вражеского огня двое наших бойцов получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что все обстрелы были зафиксированы в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на территории Донецкой области.

В частности, оккупанты вели огонь по позициям украинских войск из минометов калибра 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование. Армия РФ перед принятием на вооружение испытывает новую технику на востоке Украины, с помощью которой хотят защититься от украинских беспилотников.

Также мы писали и о новых доказательствах присутствия войск РФ на Донбассе. Секретное оборудование, которое засекли на оккупированных территориях, Россия просто так не подарила бы боевикам.

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