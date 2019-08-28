Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
27,94

На Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ

28 августа, 02:19

Оккупанты не применяли оружие запрещенных калибров

/ Фото: Getty Images

В районе ООС оккупанты 5 раз обстреляли позиции украинских военных и не применяли оружие запрещенных калибров. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 4 раза нарушили "режим тишины". Из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Талаковки; из ручных противотанковых гранатометов – возле Водяного; из автоматических гранатометов – в районе Павлополя; из подствольных гранатометов – в районе Марьинки. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции возле Светлодарска из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. 

Реклама

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

В тренде
Новый Избирательный кодекс и запасы газа: итоги дня

Новости "Сегодня" со ссылкой на ГУР МОУ сообщали, что российское оккупационное командование на Донбассе принимает дополнительные меры для повышения эффективности агитации на военную службу местного населения. Потенциальных рекрутов в армию "Л/ДНР"вывозят на полигон и дают пострелять.

Также писалось, что оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ.

А тем временем напомним, что "Нормандская четверка" может встретиться по Донбассу уже в ближайшее время:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевика
Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевикаУкраина
"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
"Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1: "горняки" учинили разгром азовцев на 150-летие ДонецкаЧУ по футболу 2019
Гибель бойца на Донбассе: погиб 20-летний морской пехотинец
Гибель бойца на Донбассе: погиб 20-летний морской пехотинецДонбасс
В Минске завершились переговоры с боевиками: о чем договорились стороны
В Минске завершились переговоры с боевиками: о чем договорились стороныДонбасс

Новости партнеров

Loading...