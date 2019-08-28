На Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ

В районе ООС оккупанты 5 раз обстреляли позиции украинских военных и не применяли оружие запрещенных калибров. Об этом сообщает штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 4 раза нарушили "режим тишины". Из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Талаковки; из ручных противотанковых гранатометов – возле Водяного; из автоматических гранатометов – в районе Павлополя; из подствольных гранатометов – в районе Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции возле Светлодарска из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.
Новости "Сегодня" со ссылкой на ГУР МОУ сообщали, что российское оккупационное командование на Донбассе принимает дополнительные меры для повышения эффективности агитации на военную службу местного населения. Потенциальных рекрутов в армию "Л/ДНР"вывозят на полигон и дают пострелять.
Также писалось, что оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ.
А тем временем напомним, что "Нормандская четверка" может встретиться по Донбассу уже в ближайшее время:
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