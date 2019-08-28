На Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ

/ Фото: Getty Images

В районе ООС оккупанты 5 раз обстреляли позиции украинских военных и не применяли оружие запрещенных калибров. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 4 раза нарушили "режим тишины". Из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Талаковки; из ручных противотанковых гранатометов – возле Водяного; из автоматических гранатометов – в районе Павлополя; из подствольных гранатометов – в районе Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции возле Светлодарска из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Реклама

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

В тренде Новый Избирательный кодекс и запасы газа: итоги дня

Новости "Сегодня" со ссылкой на ГУР МОУ сообщали, что российское оккупационное командование на Донбассе принимает дополнительные меры для повышения эффективности агитации на военную службу местного населения. Потенциальных рекрутов в армию "Л/ДНР"вывозят на полигон и дают пострелять.

Также писалось, что оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ.

А тем временем напомним, что "Нормандская четверка" может встретиться по Донбассу уже в ближайшее время:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама