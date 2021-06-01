На Донбассе за месяц "самоликвидировались" десятки боевиков

Практически все потери оккупантов не боевые. А представьте, если бы украинские военные регулярно стреляли…

Боевики продолжают нести потери на фронте / Фото: Минобороны РФ

Боевики продолжают обстрелы на Донбассе, а украинские военные отвечают только в редких случаях. И пока ВСУ соблюдают режим прекращения огня, оккупанты умудряются нести потери – за май погибли или получили ранения 100 боевиков.

Реклама

Об этом сообщил в Twitter офицер разведки Сергей Нещадим.

Потери боевиков с 1-го по 31 мая:

безвозвратные (200-е) – 43 (42 – не боевые, 1 – боевой);

санитарные (300-е) – 58 (не боевые);

беспилотник – 1.

Потери боевиков с начала перемирия (от 27 июля 2020 года) 575 человек:

безвозвратные (200-е) – 259 (не боевые – 250, боевые – 9);

санитарные (300-е) – 316 (не боевые – 309, боевые – 7);

вооружение и военная техника – 13 единиц.

Отметим, что практически все потери врага небоевые – это подрывы на своих же минах, неосторожное обращение с оружием и боеприпасами, ДТП, суициды, болезни, наркомания и алкоголизм.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", за март боевики тоже понесли большие потери, причем большинство из них – небоевые.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией