На Донбассе за неделю полиции сдались четыре боевика

После нескольких недель "службы" мужчины четыре года жили в страхе перед наказанием

Фото: railwayz.infо.

На Донбассе за неделю полиции сдались четыре боевика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg 2019-03-24T14:08:01+02:00 Донбасс После нескольких недель "службы" мужчины четыре года жили в страхе перед наказанием

В Донецкой области на протяжении недели в полицию Краматорска добровольно сдались четыре бывших боевика, которые помогали оккупантам за продовольственные пайки и денежное вознаграждение.

Местные жители четыре года скрывали свою помощь оккупантам, но все же решили начать жизнь, свободную от страха ответственности, сообщили в пресс-службе местного управления Нацполиции.

Так, 29-летний житель Краматорска на блокпосту досматривал автотранспорт, проверял документы у водителей и пассажиров. Перед ним стояла задача обнаружения активных украинских патриотов.

Вскоре мужчина понял, что стал жертвой пропаганды и занимается незаконной деятельностью и покинул ряды боевиков. Когда город был освобожден, он не поехал с бывшими сообщниками в Донецк и тщательно скрывал свою связь с так называемой ДНР.

Узнав о шансе освободиться от ответственности за участие в действиях боевиков при условии, что он не совершал тяжких преступлений, мужчина и сдался в полицию.

"С аналогичными заявлениями к стражам порядка обратились еще трое местных жителей. Все они, вступив в ряды незаконного вооруженного формирования "ДНР" летом 2014 года через несколько недель "службы" поспешили добровольно из него выйти. А после этого несколько лет жили в страхе перед наказанием", – говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские проверяют деятельность бывших боевиков. После того, как будет установлено, что они не совершали тяжких преступлений, их официально освободят от ответственности.

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