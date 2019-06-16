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На Донбассе за оккупантов воюют трое граждан Италии

16 июня, 20:11

Аброськин показал фотографии боевиков-итальянцев

Аброськин показал фотографии итальянцев, воюющих за оккупантов на Донбассе
Аброськин показал фотографии итальянцев, воюющих за оккупантов на Донбассе. Фото: Facebook

В рядах боевиков на Донбассе против украинских бойцов воюют трое граждан Италии. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

"Только на прошлой неделе подразделениями полиции Донецкой и Луганской областей собраны исчерпывающие материалы, разоблачающие преступную деятельность трех наемников из Италии", – написал он.

По данным полицейского, "эти иностранцы за денежное вознаграждение совершали преступления в отношении народа Украины".

Ими оказались:

- Палмери Андреа (Palmeri Andrea), 17.07.1979 года рождения, уроженец провинции Ливорно, гражданин Италии;

- Каругати Габриель (Karugati Gabriel) 28.03.1989 г.р., гражданин Италии;

- Каваллери Максимилиан (Cavalleri Massimiliano), 09.11.1975 г.р., гражданин Италии.

Аброськин отметил, что троим иностранцам объявили о подозрении за участие в незаконных террористических формированиях.

Напомним, что накануне, 15 июня, боевики из артиллерии накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.


Как мы уже писали, за минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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Тег Италия, Донбасс, Аброськин, итальянцы, ООС

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