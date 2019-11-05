На Донбассе за подделку подписей наказали двух членов избирательной комиссии

Женщины подделали документы и сфабриковали голоса в пользу одного из кандидатов

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Донецкой области осудили двух членов избирательной комиссии, которые, работая на президентских выборах, подделали подписи 57 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Суд установил, что 21 апреля 2019 года, в ходе проведения второго тура выборов на пост президента Украины, в 20:20, после закрытия избирательных участков, находясь по месту нахождения указанной избирательной комиссии, 57-летняя и 56-летняя женщины, имея доступ к спискам избирателей и достоверно зная, что 57 человек не воспользовались своим избирательным правом и не приняли участие в голосовании, подделали в графе контрольного талона их подписи о якобы получении избирательных бюллетеней", – говорится в сообщении.

После этого бюллетени были использованы при подсчете голосов в пользу одного из кандидатов, добавили в прокуратуре, не называя фамилии кандидатов.

Суд принял решение о назначении обоим осужденным наказания в виде трех лет лишения свободы, однако избавил их от необходимости отбывать срок с испытательным сроком в два года.

Напомним, что, по данным ЦИК, в ходе выборов системных и существенных нарушений не было. Самыми распространенными нарушениями стали незаконная агитация в день голосования и незаконные действия отдельных избирательных комиссий.

Отдельным трендом выборов стало голосование без паспорта. Например, в Винницкой и Николаевской областях избирателям выдавали бюллетени без предъявления документа, а в Ровенской области мужчина и вовсе проголосовал по водительским правам.

Результаты парламентских выборов можно посмотреть в материале "Сегодня".

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