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На Донбассе за прошлый год при пересечении КПВВ умерли 27 человек

15 января, 04:13

Медицинскую помощь предоставили более 300 людям

/ Фото: ГПСУ

В Луганской и Донецкой областях за 2019 год при пересечении КПВВ умерло 27 человек, в основном это люди пожилого возраста. Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский со ссылкой на данные представительства Офиса омбудсмана

Также за 2019 год бригады экстренной медицинской помощи осуществили 290 выездов и оказали медицинскую помощь 301 человеку.

"Сегодня я повторно обратился (направил письма) к главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко и главе Луганской областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю, с просьбой рассмотреть возможность обеспечения постоянного присутствия бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей", - написал Лисянский.

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Он отметил, что постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на всех КПВВ позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь людям.

Ранее в пункте пропуска боевиков на неподконтрольной территории Донбасса трагически умерла женщина, жившая в оккупированной Ждановке, 70-летняя Людмила Кахидзе, скончалась от сердечного приступа на блокпосту в Горловке. Кроме нее, в том же месте от сердечных приступов скончались еще три человека .

Также сайт "Сегодня" сообщал, что по прибытии с временно оккупированной территории умерли двое граждан Украины, 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.

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смерть Донбасс пункт пропуска КПВВ

Источник: Сегодня

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