На Донбассе за три месяца погибли восемь мирных жителей – ООН

Ранения получили 60 человек, среди них четверо детей

/ Фото: AFP

На Донбассе с 16 мая по 15 августа 2019 года погибли восемь мирных жителей, и еще 60 получили ранения.

Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации доклада мониторинговой миссии по ситуации с правами человека.

"За трехмесячный период, охваченный докладом, погибли восемь гражданских лиц, из них четыре женщины и четверо мужчин. 60 получили ранения, среди них девять детей", – сказала она.

По ее словам, в ООН были обеспокоены резким ростом жертв среди гражданского населения в июне и июле.

Стоит добавить, что эксперты ООН, в ходе всеобъемлющего анализа ситуации с соблюдением прав человека, провели 205 глубинных интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека.

80 раз сотрудники ООН побывали в городах и селах вдоль линии соприкосновения и 30 раз – в местах содержания под стражей. Они провели мониторинг около сотни судебных заседаний и 15-ти собраний по всей стране.

Ранее Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму.

Кроме того, в ООН назвали колоссальной работу Фонда Рината Ахметова на Донбассе.

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