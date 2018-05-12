На Донбассе задержали авто с контрабандными тысячами долларов

На пункте пропуска Марьинка задержали авто с контрабандными более 76 тыс. долларов

На контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" на Донбассе сотрудники фискального наряда ДФС Украины совместно с работниками Госпогранслужбы задержали автомобиль, в котором скрыто перевозили $76,5 тыс.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что автомобиль задержали 11 мая около 18:00.

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"Указанные действия были прекращены. Нарушитель и денежные средства в установленном порядке переданы сотрудникам СБУ из состава Объединенных сил", – говорится в повидоменни.

"Командование ООС просит общественность, СМИ содействовать в пресечении незаконного пересечения товаров через линию соприкосновения", – заявили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что на Донбассе остановил работу контрольный пункт въезда и выезда "Марьинка". По информации пресс-центра Объединенных сил, КПВВ был закрыт, чтобы избежать провокаций со стороны боевиков.

Напомним, как мы сообщали ранее, за сутки 10 мая боевики совершили 55 обстрелов украинских позиций, и в том числе из орудий калибра 152 мм. Вражеским огнем были ранены трое бойцов ВСУ.