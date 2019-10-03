Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

На Донбассе задержали автомобиль, "заправленный" смартфонами

3 октября, 16:52

Украинец пытался тайком провезти устройства стоимостью 88 тысяч гривен

Пограничники на Донбассе остановили автомобиль, в котором были спрятаны 33 смартфона стоимостью 88 тысяч гривен.

На пропускном пункте подозрительный автомобиль остановили, а когда машину проверили тщательнее, были обнаружены мобильные телефоны, спрятанные в бак для горючего. Весь товар был изъят.

Ранее мы сообщали о том, что в Луганской области пограничники открыли огонь по автомобилям контрабандистов. Нарушителей заметили с помощью тепловизоров рядом с Демино-Александровкой. Машины двигались с выключенными фарами и останавливаться не стали, поэтому пограничники начали стрелять.

Реклама

Преступникам удалось сбежать. Однако в лесополосе неподалеку пограничники обнаружили ВАЗ без водителя. Вблизи лежали коробки с рыбными консервами армянского производства. Контрабандистов и другие машины, которые скрылись в лесу, сейчас разыскивают.

Напомним, не так давно на границе с Румынией произошла стрельба: украинские пограничники применили оружие, чтобы остановить внедорожник нарушителей.

Кроме того, ранее на границе Украины с Россией в Сумской области пограничники задержали мужчину с грузом контрабанды стероидов на сумму в более чем миллион гривен.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс контрабанда телефоны смартфоны

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина одобрила
Украина одобрила "формулу Штайнмайера": все подробностиПолитика
На Донбассе ликвидирован снайпер
На Донбассе ликвидирован снайпер "Скрипач": фото боевикаДонбасс
Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности
Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробностиДонбасс
"Формула Штайнмайера": что на самом деле произошло и на что согласилась УкраинаУкраина
В Донецке горит склад с боеприпасами, слышны взрывы: первые фото и видео
В Донецке горит склад с боеприпасами, слышны взрывы: первые фото и видеоДонбасс
На Донбассе погибла молодая девушка-боец ВСУ: стали известны имя и обстоятельства
На Донбассе погибла молодая девушка-боец ВСУ: стали известны имя и обстоятельстваДонбасс

Новости партнеров

Loading...