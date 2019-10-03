На Донбассе задержали автомобиль, "заправленный" смартфонами

Пограничники на Донбассе остановили автомобиль, в котором были спрятаны 33 смартфона стоимостью 88 тысяч гривен.

На пропускном пункте подозрительный автомобиль остановили, а когда машину проверили тщательнее, были обнаружены мобильные телефоны, спрятанные в бак для горючего. Весь товар был изъят.

Ранее мы сообщали о том, что в Луганской области пограничники открыли огонь по автомобилям контрабандистов. Нарушителей заметили с помощью тепловизоров рядом с Демино-Александровкой. Машины двигались с выключенными фарами и останавливаться не стали, поэтому пограничники начали стрелять.

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Преступникам удалось сбежать. Однако в лесополосе неподалеку пограничники обнаружили ВАЗ без водителя. Вблизи лежали коробки с рыбными консервами армянского производства. Контрабандистов и другие машины, которые скрылись в лесу, сейчас разыскивают.

Напомним, не так давно на границе с Румынией произошла стрельба: украинские пограничники применили оружие, чтобы остановить внедорожник нарушителей.

Кроме того, ранее на границе Украины с Россией в Сумской области пограничники задержали мужчину с грузом контрабанды стероидов на сумму в более чем миллион гривен.

А в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

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