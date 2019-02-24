Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе задержали банду, которая несколько лет грабила местных валютчиков: опубликованы фото

Сегодня, 05:00

Среди оружия у бандитов оказался пистолет, украденный в Крыму

На Донбассе задержали банду, которая несколько лет грабила местных валютчиков: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/18e/696/5c718e6969dbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/18e/696/5c718e6969dbf.jpg Донбасс Среди оружия у бандитов оказался пистолет, украденный в Крыму

В Донецкой области сотрудники полиции с помощью спецназовцев КОРДа задержали членов банды, которая несколько лет грабила валютчиков в регионе.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, оперативная разработка грабителей шла на протяжении года, и в конце концов стражи порядка устроили засаду на месте очередного налета и задержали четверых злоумышленников, которые отобрали у своей жертвы два миллиона гривен.

По данным полицейских, ранее грабители под видом клиентов обменяли у валютчика значительную сумму и назначили ему очередную встречу, на которую тот прибыл с пакетом. Подозреваемые выхватили сумку из его рук и успели сделать лишь несколько шагов, как были задержаны КОРДом.

Как выяснилось, в банду входили мужчины в возрасте от 42 до 53 лет, один из которых ранее уже был судим. Двое из них — жители Славянска, остальные — выходцы из Херсона и России.

"Во время обысков по месту жительства одного из задержанных и в тайнике между гаражами был обнаружен пистолет Макарова, который по базам данных МВД числится как похищенный из областного управления полиции в Крыму и два обреза, которые злоумышленники прихватили с собой во время другого разбойного нападения", – заявили в полиции.

Также был изъят автомобиль, на котором передвигались члены группировки. В настоящее время задержанным инкриминируют обвинения по статье "разбой". Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Запорожье на проспекте Металлургов вооруженный ножом мужчина, скрывавший лицо за солнцезащитными очками и шарфом, пришел в центр выдачи микрокредитов и, угрожая сотрудникам оружием, потребовал выдать ему наличные. Забрав две тысячи гривен, нападавший скрылся.

Ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента. При этом злоумышленник всего пару месяцев до этого вышел из мест лишения свободы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег разбой, грабители, Донбасс, банда, донецкая область, КОРД

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе задержали банду, которая несколько лет грабила местных валютчиков: опубликованы фото". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Винницкой области задержали группу наркодилеров

Вчера, 14:09

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы

В Хмельницком мужчина и женщина избили продавца и ограбили магазин

Вчера, 13:57

Злоумышленников подозревают в серии других преступлений, им грозит до десяти лет заключения

В России подстрелили известного актера: первые детали

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

Крым и Калининград наши: НАТО озвучила четкий план подавления РФ

Супрун обиделись на Ляшко и ответили на его слова (видео)

Умер известный советский певец и актер (фото)

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть

Береза ответил на угрозы Кадырова
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

21 февраля, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий