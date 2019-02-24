На Донбассе задержали банду, которая несколько лет грабила местных валютчиков: опубликованы фото

Среди оружия у бандитов оказался пистолет, украденный в Крыму

На Донбассе задержали банду, которая несколько лет грабила местных валютчиков: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/18e/696/5c718e6969dbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/18e/696/5c718e6969dbf.jpg 2019-02-24T05:00:00+02:00 Донбасс Среди оружия у бандитов оказался пистолет, украденный в Крыму





















В Донецкой области сотрудники полиции с помощью спецназовцев КОРДа задержали членов банды, которая несколько лет грабила валютчиков в регионе.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, оперативная разработка грабителей шла на протяжении года, и в конце концов стражи порядка устроили засаду на месте очередного налета и задержали четверых злоумышленников, которые отобрали у своей жертвы два миллиона гривен.

По данным полицейских, ранее грабители под видом клиентов обменяли у валютчика значительную сумму и назначили ему очередную встречу, на которую тот прибыл с пакетом. Подозреваемые выхватили сумку из его рук и успели сделать лишь несколько шагов, как были задержаны КОРДом.

Как выяснилось, в банду входили мужчины в возрасте от 42 до 53 лет, один из которых ранее уже был судим. Двое из них — жители Славянска, остальные — выходцы из Херсона и России.

"Во время обысков по месту жительства одного из задержанных и в тайнике между гаражами был обнаружен пистолет Макарова, который по базам данных МВД числится как похищенный из областного управления полиции в Крыму и два обреза, которые злоумышленники прихватили с собой во время другого разбойного нападения", – заявили в полиции.

Также был изъят автомобиль, на котором передвигались члены группировки. В настоящее время задержанным инкриминируют обвинения по статье "разбой". Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Запорожье на проспекте Металлургов вооруженный ножом мужчина, скрывавший лицо за солнцезащитными очками и шарфом, пришел в центр выдачи микрокредитов и, угрожая сотрудникам оружием, потребовал выдать ему наличные. Забрав две тысячи гривен, нападавший скрылся.

Ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента. При этом злоумышленник всего пару месяцев до этого вышел из мест лишения свободы.

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