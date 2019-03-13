На Донбассе задержали боевика, который проходил подготовку в России

Украинские силовики продолжают отлавливать предателей Украины, на этот раз очередной боевик попался на блок посту

Фото: AFP

На Донбассе задержали боевика, который проходил подготовку в России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8cc/a55/5c88cca555fef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8cc/a55/5c88cca555fef.jpg 2019-03-13T11:26:00+02:00 Донбасс Украинские силовики продолжают отлавливать предателей Украины, на этот раз очередной боевик попался на блок посту

Сотрудники Национальной полиции задержали в зоне проведения Операции объединенных сил боевика на одном из блокпостов. Об этом сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что боевик проходил боевую подготовку на российской территории, после чего был отправлен воевать против украинской армии.

"12 марта на одном из блокпостов в районе проведения Операции объединенных сил сотрудники Национальной полиции Украины из состава ОС задержали боевика "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск" гражданина Б. Гражданин Б после подготовки в городе Белгород (Россия) вступил в ряды российских оккупационных войск, участвовал в боевых действиях против украинского народа", – говорится в сообщении.

Военные сообщают, что сейчас с задержанным проводятся следственные действия правоохранительными органами Объединенных сил.

Напомним, на днях на Донбассе задержали предателя с автоматом и российскими документами. При задержании у боевика оказались автомат Калашникова АК-74 и военный билет т.н. "Луганской народной республики".

Также мы сообщали, что СБУ сдался один из бывших главарей "ДНР". Как писала в Facebook народный депутат от "Самопомощи" Наталия Веселова, Роман Лягин был главой "ЦИК ДНР" и в мае 2014 году организовывал "псевдореферендум". Но в итоге руководство боевиков "бросило его на подвал" за то, что тот начал выражать недовольство, а после этого он сбежал в Россию и побывал там в тюрьме.

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