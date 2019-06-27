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На Донбассе задержали боевика, который пять лет скрывался в РФ

27 июня, 14:31

Его задержали в рейсовом автобусе сразу после перехода границы Украины

Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали боевика на Донбассе, который почти пять лет скрывался в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщается, жителя Дружковки остановили стражи порядка в рейсовом автобусе сразу после перехода границы Украины. Поводом для задержания водителей и пассажиров была не местная прописка.

Установлено, что в 2014 году 25-летний мужчина нес службу на блокпосте на въезде в город Константиновка в составе незаконных вооруженных формирований. Он должен был обследовать транспорт, проверять документы и багаж граждан.

По словам мужчины, после трех месяцев службы он понял, что это бандитская группировка, и уехал в РФ. Затем он решил вернуться домой, где планировал избежать уголовной ответственности. О его намерениях стало известно правоохранителям, и его был задержали.

Участнику НВФ уже сообщили о подозрении по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.  За преступление предусмотрено от трех до восьми лет лишения свободы.

Также отметили, что с начала года полиция Донецкой области привлекла к ответственности около 100 боевиков.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так назвываемых "Л/ДНР". В мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям.


Кроме этого, в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

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Тег Донбасс, задержание, пункт пропуска, боевики Донбасса

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