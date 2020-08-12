На Донбассе задержали боевика, который "служил" на блокпосту "ДНР"

Ему грозит до восьми лет тюрьмы

В Краматорске пограничники задержали мужчину, который в 2014 году проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

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Как рассказали в пресс-службе ГПСУ, подозреваемый "служил" на блокпосту боевиков, расположенном у здания Краматорского горсовета, где в то время располагалось руководство террористических группировок. Он проводил осмотр транспортных средств и проверял документы.

"По данному факту в Краматорский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения по данному делу внесены в ЕРДР. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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Ранее мы сообщали, что самопровозглашенный "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов помогал боевикам на Донбассе.

Также напомним, экс-главе Генштаба объявили о подозрении в госизмене.

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