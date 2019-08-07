На Донбассе задержали боевика: приехал оформлять украинский паспорт

Террорист был автоматчиком в так называемой "ДНР" и собирал информацию о продвижениях ВСУ

/ Фото: СБУ

В Донецкой области задержали участника пророссийских незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщают в СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации "ДНР". Злоумышленник "служил" автоматчиком в составе "ДНР", бандформировании "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР". Также боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.

Правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

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Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, недавно в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту "Лисичанск – Бахмут" задержали боевика "ЛНР".

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так назвываемых "Л/ДНР". В мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

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