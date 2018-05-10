На Донбассе задержали "депутата народного совета ЛНР"

В Луганской области задержали и взяли под стражу так называемого депутата "Народного совета "ЛНР". Об этом сообщил спикер генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

По его словам, мужчине инкриминируют обвинения по статьям "умышленные действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти" и "умышленные действия, направленные на изменение государственных границ Украины", а также "участие и организация деятельности террористической организации".

"Установлено, что в мае 2014 года жителя города Красный Луч (ныне Хрустальный) Луганской области по его согласию избрали "депутатом первого созыва так называемого "Народного совета "ЛНР" в составе которого он принимал участие в голосовании за принятие так называемого "Временного основного закона (конституции) "ЛНР", – подчеркнул Лысенко.

На своем "посту" подозреваемый находился с мая по ноябрь 2014 года и за это время совершил целый ряд действий, за которые Уголовным кодексом Украины предусмотрены серьезные наказания. В начале мая 2018 года псевдодепутата задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовных правонарушений, а Северодонецкий городской суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

"По совокупности преступлений, в которых подозревают арестованного, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – резюмировал Лысенко.

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека за период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года зафиксировала 73 случая гибели и ранений гражданских, связанных с конфликтом на востоке Украины.