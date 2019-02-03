На Донбассе задержали мужчину, который хотел вступить в ряды боевиков
Проходить военную службу в одном из подразделений боевиков его убедила бывшая одноклассница
Жителя Донецкой области, который пытался вступить в ряды пророссийских боевиков, удалось задержать украинским военным. Об сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook
"2 февраля, личным составом наблюдательных постов одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил, который обороняется на Светлодарском направлении, было замечено неустановленное лицо в тылу своих позиций. На установленные сигналы распознавания лицо не реагировало, личным составом было осуществлено задержание", – говорится в сообщении.
Задержанным оказался гражданин Украины П. 1977 года рождения, ранее дважды судимый, с общим сроком отбывания наказания свыше 15 лет.
По словам допрошенного, "в декабре 2018 года через социальную сеть" Одноклассникиˮ с ним связалась его одноклассница, гражданка Ш., которая убедила задержанного проходить военную службу в одном из подразделений российско-оккупационных войск, мотивируя денежным обеспечением в размере 20 тысяч российских рублей".
После получения согласия от задержанного, гражданка Ш. предложила пересечь линию соприкосновения и указала место, где его будут ожидать боевики, сообщили в ООС.
В данный момент задержанного передано сотрудникам правоохранительных органов для проведения следствия и определения меры наказания.
Ранее мы сообщали, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационные "администрации" готовятся к тому, что пенсии местным жителям будут выплачивать только при наличии т.н. "паспорта ЛНР и ДНР". По словам народного депутата Дмитрия Тымчука, помимо незаконных "паспортов республик" людей заманивают в "армию Л/ДНР" перспективой получения российского гражданства.
Как ранее уже рассказывал Тымчук, Россия обнадежила боевиков о признании "Л/ДНР". Московские кураторы заговорили о получении жителями оккупированных территорий российских паспортов, чтоб создать у боевиков и местных жителей уверенность, что т.н. "ЛНР" и "ДНР" будут признаны Россией.
Также напомним, что оккупанты создали новые проблемы для населения оккупированных территорий и в части медицины. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что в "Л/ДНР" ограничили население в медпомощи, а все из-за того, что Россия превращает территорию медучреждений в оружейные склады.
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