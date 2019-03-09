На Донбассе задержали предателя с автоматом и российскими документами

При задержанном оказались автомат Калашникова АК-74, военный билет "Луганской народной республики"

Фото: amurburg.ru.

На Донбассе задержали предателя с автоматом и российскими документами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/40c/1c3/5c840c1c3e9b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/40c/1c3/5c840c1c3e9b7.jpg 2019-03-09T20:44:00+02:00 Донбасс При задержанном оказались автомат Калашникова АК-74, военный билет "Луганской народной республики"

Сегодня, 9 марта, военнослужащие одного из подразделений бригады Объединенных сил, которая выполняет боевые задачи на Северодонецком направлении, заметили мужчину, который двигался вдоль лесополосы в направлении украинской позиции. Подпустив его ближе и дав возможность спуститься в траншею, украинские защитники задержали неизвестного.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

При задержанном оказались автомат Калашникова АК-74, военный билет "Луганской народной республики", выданный в городе Алчевске, а также денежные знаки банка России, увольнительный билет, справка о лечении в медицинской роте воинской части Л 74347 и другие подобные документы.

Задержанный оказался гражданином Украины Я., 1976 года рождения, уроженцем г.. Николаева, о чем свидетельствует выданный в 1992 году в г.. Стаханов паспорт гражданина Украины. Место регистрации предателя Украины – также город Стаханов Луганской области.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия с целью выяснения его причастности к военным преступлениям вооруженных формирований Российской Федерации и подробностей участия в боевых действиях против украинского народа.

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