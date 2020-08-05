На Донбассе задержали пулеметчика боевиков, который пять лет скрывался в России

Его задержали после того как тот вернулся на подконтрольную украинской власти территорию

В Донецкой области Служба безопасности Украины разоблачила бывшего боевика, который воевал против подразделений антитеррористической операции. Он был на "должности" пулеметчика боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песках.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Житель Мариуполя добровольно присоединился к так называемому "батальону Восток" в 2014 году. Однако, по данным правоохранителей, уже в 2015 году оставил террористическую группировку и выехал на территорию России, где скрывался от правосудия.

Его задержали после того как тот вернулся на подконтрольную украинской власти территорию.

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Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Криминального кодекса Украины..

Продолжаются следственные действия.

Ранее в Донецкой области суд Мариуполя вынес приговор уроженцу Кривого Рога, который принимал участие в боевых действиях как против Вооруженных сил Украины, так и против боевиков.

Также мы писали, что в Чехии завершился процесс над воевавшим на стороне оккупантов Эриком Эшту – его признали виновным в подготовке к террористическому акту и приговорили к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой на четыре года.

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