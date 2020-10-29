На Донбассе задержали сообщницу боевиков "Л/ДНР" (фото)

На Донбассе пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил задержали женщину, которая в 2014 году активно помогала российским вооруженным формированиям.
Как рассказали в Госпогранслужбе, жительница Торецка, во время оккупации города, выполняла задачи пророссийских наемников на одном из блокпостов.
По данному факту в полицию направлено уведомление по статье "создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
"Оперативно-розыскные подразделения пограничников продолжают активные мероприятия по установлению, задержанию и привлечению к уголовной ответственности лиц, участвовавших или тех, кто способствовал российской вооруженной агрессии", – добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе учительница помогала боевикам убивать военных. Правоохранители задержали информаторов противника.
Также напомним, житель Донецкой области помогал боевикам убивать военных и мирное население. СБУ задержала мужчину.
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