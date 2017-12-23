На Донбассе задержали "строителя" боевиков

В Славянске задержали 48-летнего пособника боевиков. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что во время оккупации возглавил свое строительное предприятие, на котором до этого работал старшим водителем. При этом он добровольно предоставил представителям незаконных вооруженных формирований строительную технику – погрузчики, краны и экскаваторы. Это позволило боевикам в короткое время возвести сеть фортификационных сооружений и огневых точек в районе железнодорожного вокзала и выезда на поселок Былбасовка", – рассказали правоохранители.

В строительстве рвов, блиндажей и блокпостов, вместе со своими коллегами, участвовал и сам подозреваемый.

Напомним, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.