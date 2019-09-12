На Донбассе задержали террориста: взрывал мосты и минировал дороги

Два года боевик прятался от украинского правосудия по сараям и гаражам

На Донбассе задержали диверсанта, который в 2014 году взорвал стратегический мост через реку Северский Донец, между Северодонецком и Лисичанском.

"Злоумышленник входил в состав бандформирования "Полтинник" и находился на оккупированной территории Луганской области. Два года назад он выехал на освобожденную от оккупантов территорию и скрывался жил в палатке в лесу, скрывался у жены, у знакомых по сараям и гаражам в Северодонецка, Лисичанска, Приволья", – сообщают в СБУ.

Силовики задержали боевика в доме его знакомого в поселке Шепилов Попаснянского района, куда он зашел переодеться. Во время обысков у него изъяли стартовый пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм, револьвер системы "Наган" времен Второй мировой, почти 50 патронов калибра 7,62 мм к винтовке, 18 патронов травматического действия калибра 9 мм, 3 штык-ножа к винтовке.

Задержанный также признался, что минировал дорогу на Соледар и мосты в Лисичанске, взорвал Томашовский мост между Лисичанском и Северодонецком.

С учетом того, что террорист принимал непосредственное участие в подрыве моста, рассматривается процессуальная перспектива открытия в отношении него уголовного производства за совершение преступления, предусмотренного ст. 258-3 (террористический акт) УКУ.

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