На Донбассе задержали женщину, которая организовала порноканал (фото)

На Донбассе правоохранители разоблачили женщину, которая организовала в интернет порноканал.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 23-летняя жительница Мариуполя создала частный канал в одном из мессенджеров. Подписка на закрытый ресурс, где девушка размещала личные фото и видеоматериалы порнографического характера, стоила 350 гривен в месяц, а за 50 долларов США пользователям предлагался видео-чат.

"Сейчас следователи установили, что фигурантка продавала свой контент интернет-пользователям из Европы и РФ и причастна к 57 эпизодов", – добавили в полиции.

Правоохранители в течении пяти месяцев собирали необходимую доказательную базу преступной деятельности. После, по решению суда, они провели санкционированный обыск по месту жительства девушки.

Копы изъяли компьютерную технику и телефон с видеофайлами порноканала, флэшкарты и банковские карточки, которые непосредственно использовались в ходе деятельности частного канала.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее мы сообщали, в Запорожье местную жительницу подозревают в распространении детской порнографии.

Также напомним, в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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