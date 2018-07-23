На Донбассе задержали женщину-"ветерана" боевиков: опубликованы фото

23 Июля 2018, 15:18

На КПВВ "Марьинка" была задержана женщина, которая направлялась к любимому в Киев

Фото: пресс-служба МВД Украины
Фото: пресс-служба МВД Украины

На Донбассе украинские силовики во время дежурства на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка", задержали женщину, которая в рядах боевиков так называемой "ДНР" служила санитарным инструктором в минометной батарее. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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Как выяснилось, женщина пошла служить к боевикам еще в 2014 году – она несла дежурства и помогала наладить пропускной режим у здания администрации оккупированной Горловки, а потом перешла в мотострелковую бригаду и спасала раненых террористов.

"Жительница Горловки ехала в Киев к любимому, теперь ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы", – добавили в МВД.

Напомним, ранее в сети сообщили, что у боевиков "ЛНР" произошло чрезвычайное происшествие, "в результате которого демобилизовались и присоединились к славной 200-й бригаде парочка танкистов, а также псевдоофицеров".

Также сообщалось, что в "ЛНР" боевики до смерти забили своего сослуживца. Одна из бригад потеряла двоих "воинов" – "Звездочета" и "Черкеса", причем местный "комбат" даже попытался это скрыть.
Донбасс, горловка, боевики, ДНР, марьинка

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Источник:

"Сегодня"

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