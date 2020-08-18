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На Донбассе задержан снайпер "ЛНР": боевик объяснил, почему сдался

18 августа, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

При нем были российские рубли и военный билет террористической организации

Недавно задержали боевика, который "служил" на блокпосту т.н. "ДНР", а теперь на Донбассе военные поймали вражеского стрелка-снайпера.

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Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

Отмечается, что боевик якобы сам сдался украинским военным.

"Подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого был обнаружен военный билет так называемой "ЛНР", небольшую сумму средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия. Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями, и добровольно решил сдаться Вооруженным силам Украины. Сейчас им занимаются компетентные органы", – говорится в сообщении.

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Отметим, на Донбассе каждый день продолжаются обстрелы. Украинское военное командование называет их только провокационными, и они якобы не нарушают перемирия. В то же время с начала режима тишины (с 27 июля) погибли девять боевиков и еще 15 раненых, при этом ВСУ даже ни разу не выстрелили.

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Также мы писали, как на днях в "Л/ДНР" на минах подорвались боевик и трактор с мирным жителем. Враг так минирует территории, что сам же и страдает от своих мин.

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Донбасс снайпер боевики

Источник: Сегодня

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